A Scicli inaugurato il nuovo Mondadori Bookstore: un presidio di cultura nel cuore della città Unesco

Una nuova casa dei libri ha aperto le sue porte a Scicli: ieri sera, in via Nazionale, proprio davanti a piazza Busacca, è stato inaugurato il nuovo Mondadori Bookstore, uno spazio che arricchisce il centro storico della città con un presidio culturale moderno, accogliente e necessario.

La libreria nasce dalla volontà e dalla passione di Piera Ficili, libraia da quasi 25 anni e già titolare dei due Mondadori Bookstore di Modica, e di Tiziana Garaffo, con il prezioso supporto del giornalista Enzo Scarso, che ha contribuito alla visione e alla costruzione di questo progetto culturale.

Un’iniziativa che arriva in un momento storico in cui – soprattutto in Sicilia – si legge troppo poco, e in cui l’apertura di una libreria diventa un gesto coraggioso e profondamente civile.

Il nuovo bookstore si sviluppa all’interno degli ambienti in pietra di Palazzo Scimone, quasi 100 metri quadrati di storia e fascino, resi contemporanei da un layout moderno e da aree tematiche che abbracciano tutti i gusti:

• We Are Junior, uno spazio speciale dedicato ai più piccoli, con libri illustrati, giochi educativi e – vera sorpresa – un enorme dinosauro sospeso nell’aria, che accoglie bambini e famiglie in una stanza pensata per stimolare curiosità e immaginazione.

• Just Comics, il reparto dedicato ai fumetti e al mondo manga, oggi tra i fenomeni editoriali più vivaci.

• My New Romance, il nuovo corner per gli amanti del romance, genere in forte crescita.

• Un ampio assortimento di narrativa, saggistica, classici, novità internazionali e titoli per ragazzi.

• Spazi dedicati alla cartoleria, ai gadget, ai giochi e alle gift card.

• Zone confortevoli per lettura e studio, pensate per diventare luoghi di ritrovo culturale.

«Siamo entusiaste di intraprendere questa nuova avventura – ha dichiarato Piera Ficili affiancata da Tiziana Garaffo – con il desiderio di offrire un punto di riferimento culturale che possa rispondere ai bisogni della comunità, soprattutto dei più giovani».

Oltre alla presenza fisica, il bookstore sarà vicino ai lettori anche online: tramite i profili social e i servizi digitali mondadoristore.it sarà possibile verificare disponibilità, ordinare libri e richiederne la spedizione o il ritiro in negozio.

In una città dall’identità culturale unica come Scicli, patrimonio dell’UNESCO, questa nuova libreria rappresenta molto più di un negozio: è un invito alla lettura, un presidio di bellezza, un seme di comunità. Un luogo che potrà ospitare incontri, presentazioni, laboratori per bambini e iniziative culturali capaci di animare e arricchire la vita cittadina.

In un mondo in cui le librerie chiudono, Scicli sceglie di aprirne una. Ed è una splendida notizia.

