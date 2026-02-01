A Santa Maria del Focallo uno chalet “galleggia” sul mare dopo nuova fase di maltempo

Una forte ondata di mareggiata sta continuando a mettere sotto stress la costa del Ragusano, con danni significativi alle infrastrutture e alle attività balneari, in particolare nella zona di Santa Maria del Focallo (Ispica).

Le mareggiate di queste ultime ore hanno avuto un impatto eccezionale sulle spiagge e sulle strutture vicine alla linea di costa, trascinando in mare arredi e parti di stabilimenti balneari. Nel pomeriggio di oggi numerosi residenti e passanti hanno potuto assistere a uno scenario sorprendente: il noto lido Circe, uno degli chalet più frequentati lungo il litorale di Santa Maria del Focallo, è stato spostato dalle forti correnti e sta letteralmente galleggiando sul mare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che per ora hanno potuto solo monitorare la situazione senza poter effettuare un recupero immediato a causa delle condizioni del mare e della pericolosità delle onde.

Danni anche alle strade e al litorale

Le conseguenze del maltempo e dell’azione del mare si estendono anche alla viabilità. Nel tratto costiero che collega Santa Maria del Focallo a Marina Marza, una profonda voragine si è aperta sulla strada litoranea rendendo necessario transennare l’area per motivi di sicurezza.

In aggiunta, una porzione della Strada provinciale 67 è stata chiusa alla circolazione a causa dell’erosione del sottofondo stradale e dell’erosione provocata dall’azione mareggiante, che ha minato la stabilità del piano viabile tra via Ucca Marina e l’intersezione con la SP50. Questa misura, adottata dal sindaco di Ispica per tutelare l’incolumità pubblica, resterà in vigore fino alla completa messa in sicurezza del tratto.

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione: l’acqua penetrata nel sottosuolo ha contribuito all’instabilità del terreno e all’apertura di cavità nel manto stradale, generando preoccupazione tra automobilisti e residenti.

Allerta e speranza di miglioramento

Questi fenomeni sono parte di un quadro più ampio di maltempo che sta interessando gran parte del Sud-est siciliano, con venti forti, mare agitato e rischio di ulteriori ondate eccezionali nelle prossime ore. Secondo le previsioni meteo, il mare resterà molto mosso, con onde consistenti e risacca forte, condizioni che rendono ancora difficile il recupero delle strutture trascinate in mare.

Le autorità locali e i tecnici sono a lavoro per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione lungo il litorale e sono in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, indispensabile per poter programmare interventi di ripristino e consolidamento delle aree danneggiate.

