A Ragusa si festeggia l’arrivo delle vacanze estive con “Scuola in festa, al centro i bimbi”

Si svolgerà in Centro, dalle 16.30 alle 21.00 di martedì 11 giugno, la prima edizione di “Scuole in festa, al Centro i bimbi”, la festa per studenti e genitori, promossa dall’Assessorato alla Pubblica istruzione, per celebrare insieme e divertendosi l’inizio delle vacanze estive.

“Si comincerà con l’augurio di meritate vacanze – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – ma siamo ben consapevoli che la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive sia tutt’altro, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che un lungo momento d’ozio.

Perché è innegabile che il gioco, la socialità, lo sport, la possibilità di coltivare le proprie passioni e le proprie letture, siano una parte fondamentale della formazione dell’individuo; un’altra tappa del percorso che conduce alla scoperta e all’affermazione di se stessi.

Per questo abbiamo deciso di promuovere la prima Festa di chiusura dell’anno scolastico, un modo sano per celebrare la chiusura delle scuole portando giovani studenti e famiglie in Centro. Ogni anno i nostri ragazzi, come normale che sia, festeggiano questo momento: perché non farlo insieme? Perché non offrire nuove opportunità?

La merenda e lo sport in piazza San Giovanni, i giochi di strada in piazza Matteotti e sul ponte Vecchio, i racconti in via Roma. E poi ancora basket, mostre, giocoleria, fiabe, la visita al Museo della Città di Palazzo Zacco, i laboratori (su prenotazione), i cartoni e le bolle di sapone.

Una festa per gli alunni e per i genitori, che auspichiamo possa diventare una nuova, piccola tradizione.

L’evento ė stato organizzato in collaborazione con l’assessore allo Sport Simone Digrandi, ma soprattutto con la collaborazione di associazioni e aziende del territorio, che hanno sposato sin da subito l’iniziativa. Un ringraziamento speciale va a tutti loro”.

© Riproduzione riservata