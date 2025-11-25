A Ragusa rivive la Palermo dei Florio: un viaggio musicale nella storia siciliana

Un evento che profuma di memoria, poesia e radici profonde. Domenica 30 novembre, alle ore 20.30 (ingresso dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà un nuovo appuntamento della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”: “La canzone della Palermo dei Florio” del Vucidda Duci Ensemble.

Un concerto che unisce musica, narrazione e tradizione orale per riportare alla luce la Sicilia più autentica.

Un concerto che attraversa secoli di storia siciliana

Sul palco, il soprano Maria Elisabetta Trupiano, la voce narrante di Maurizio Maiorana, il mandolino di Riccardo Lo Coco e la chitarra di Maurelia Navarra condurranno il pubblico in un percorso musicale che va dall’epoca normanna ai fasti ottocenteschi della Palermo dei Florio.

Un vero viaggio emotivo tra canti popolari, racconti, melodie antiche e narrazioni che hanno segnato la memoria dell’isola.

Il progetto fonde musica lirica e tradizione popolare, riportando in vita un patrimonio sonoro che per generazioni ha raccontato amori, feste, lotte e speranze del popolo siciliano.

Il potere della lingua siciliana come strumento musicale

Elemento centrale del concerto è la lingua siciliana: ricca, musicale, arcaica e moderna allo stesso tempo.

La sua particolare struttura fonetica e il sistema pentavocalico diventano parte dell’emozione sonora, trasformando parole e racconti in musica viva.

L’Ensemble porta sul palco un lavoro frutto di ricerca musicologica: una ricostruzione storica e artistica curata dalla studiosa Consuelo Giglio e approfondita nel percorso di dottorato del soprano Trupiano.

Il risultato è un’esperienza immersiva che unisce accuratezza storica e coinvolgimento emotivo.

Un’esperienza che va oltre il concerto

La direttrice artistica della rassegna Melodica, Diana Nocchiero, sottolinea come questo evento non proponga solo musica, ma un incontro tra arte, parola e memoria, capace di far rivivere atmosfere e identità culturali della Sicilia. Per info: melodicaweb.it

