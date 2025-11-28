A Ragusa apre il secondo McDonald’s in via La Pira: taglio del nastro sabato 29 novembre

Aprirà domani, sabato 29 novembre, il nuovo ristorante McDonald’s di Ragusa, situato in via Giorgio La Pira. Una struttura moderna e tecnologica che rappresenta il quarto punto della catena in provincia e che porta con sé un importante segnale economico e sociale: 55 nuove assunzioni provenienti dal Comune di Ragusa e dall’area limitrofa. Un nuovo polo di lavoro e servizi che si prepara a diventare punto di riferimento per residenti, famiglie, studenti e lavoratori. Si tratta del secondo punto vendita del ristorante, dopo quello di viale delle Americhe e che apre in seguito all’incendio che ne danneggiò la struttura, avvenuto il 15 settembre.

L’inaugurazione è fissata per le 11, quando si svolgerà il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali e con una festa aperta a tutta la cittadinanza. Un momento simbolico che apre ufficialmente le porte a uno spazio di ristorazione pensato per accogliere e connettere la comunità.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Ragusa» afferma il licenziatario Vincenzo Trovato. «L’obiettivo mio e del mio team è quello di offrire momenti unici di convivialità e supportare il territorio locale, generando occupazione e valore sociale. Con i nostri servizi e con la nuova proposta di ristorazione in questa parte della città, sono sicuro che diventeremo un punto di riferimento per tutta la comunità».

Il ristorante, che dispone di 228 posti a sedere, è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in autonomia, personalizzando ricette e ingredienti, con servizio al tavolo che consente di attendere comodamente il proprio ordine. Uno spazio concepito per rendere l’esperienza più veloce, intuitiva e adatta ai ritmi quotidiani di giovani, famiglie e lavoratori.

All’interno trova spazio il McCafé, un’area dedicata a colazioni, pause caffè e momenti di relax. Qui i clienti possono gustare caffè di qualità, bevande calde, spremute fresche e prodotti da forno italiani, trasformando il locale in un luogo di ritrovo perfetto per iniziare la giornata o concedersi una pausa rigenerante.

Una delle novità più attese è la doppia corsia McDrive, che permette di ordinare, pagare e ritirare il proprio ordine direttamente dall’auto riducendo i tempi di attesa e migliorando il flusso del servizio. La McDrive sarà attiva tutti i giorni, con orari estesi fino all’h24 nelle serate di venerdì e sabato.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai più piccoli. All’interno del ristorante è stato realizzato uno spazio bimbi con servizi dedicati, mentre all’esterno è disponibile un’area giochi dove i bambini possono divertirsi in totale sicurezza. A completare l’offerta per le famiglie, McDonald’s propone la possibilità di organizzare feste di compleanno a tema direttamente all’interno del locale.

Il nuovo McDonald’s di Ragusa sarà aperto ogni giorno dalle 7:00 all’1:00, garantendo un servizio continuativo e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di una città in crescita e sempre più dinamica.

