La Polizia di Stato arresta una donna 36enne a Vittoria per spaccio di cocaina

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La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 36 anni, residente a Vittoria, colta in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nell’ambito di un servizio straordinario predisposto per il contrasto allo spaccio di droga nel territorio provinciale.

Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione della donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici anche in materia di stupefacenti, gli agenti hanno rinvenuto 17 dosi di cocaina termosaldate, pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 17 grammi lordi.

Durante l’operazione è stata inoltre sequestrata una somma in contanti pari a 1.300 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta dagli investigatori provento dell’attività illecita. Rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, elemento che ha rafforzato il quadro indiziario a carico della donna.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la 36enne è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa degli ulteriori sviluppi dell’indagine.

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