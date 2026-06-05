Cimitero storico di Modica, il Comitato: “Basta iniziative in solitaria, serve un percorso condiviso e unitario”

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Torna al centro del dibattito cittadino la delicata questione del cimitero storico di Modica e, in particolare, della messa in sicurezza delle aree interessate da gravi criticità strutturali. Il Comitato per la Tutela del Cimitero Storico con una nota ufficiale chiede la convocazione urgente del Tavolo Tecnico annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale.

Al centro della presa di posizione del Comitato c’è la richiesta di superare quella che viene definita, seppur indirettamente, una gestione troppo personalistica e unilaterale della vicenda. Il riferimento è al recente incontro che la sindaca Maria Monisteri ha avuto a Palermo con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per discutere del possibile finanziamento necessario alla messa in sicurezza delle cooperative funerarie del Circolo Di Vittorio e del Santissimo Sacramento.

Secondo il Comitato, il percorso condiviso delineato durante gli incontri istituzionali delle scorse settimane sarebbe stato in parte disatteso. In particolare, viene ricordato come il 20 aprile, durante una riunione nella Sala Spadaro del Comune, fosse stata prospettata la creazione di un Tavolo Tecnico permanente che coinvolgesse non solo i rappresentanti del Comitato ma anche la deputazione regionale del territorio. Una linea che, secondo i firmatari della nota, non avrebbe trovato concreta applicazione nei passaggi successivi.

“L’obiettivo – spiegano dal Comitato – non può essere affidato all’azione di una singola figura istituzionale, ma deve diventare il risultato di un lavoro collegiale che coinvolga amministrazione comunale, parlamentari regionali e rappresentanti dei cittadini”. Da qui la richiesta di convocare quanto prima il Tavolo Tecnico con la partecipazione degli onorevoli Ignazio Abbate, Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Di Pasquale, già interessati alla vicenda e che, secondo il Comitato, dovrebbero essere coinvolti in maniera stabile nel percorso.

La preoccupazione principale riguarda la necessità di passare dalla fase degli annunci a quella della programmazione concreta. Il Comitato chiede infatti di conoscere nel dettaglio gli sviluppi del progetto di fattibilità predisposto per la messa in sicurezza del cimitero e di poter esaminare tutta la documentazione tecnica che ha portato all’elaborazione degli interventi suggeriti da Genio Civile e Protezione Civile.

Tra le richieste avanzate vi è anche quella di fare chiarezza sui contenuti dell’incontro tra la sindaca e il presidente Schifani e, soprattutto, sulle modalità con cui sarebbe stata prospettata la possibilità di ottenere un finanziamento regionale stimato attorno ai due milioni di euro.

Il Comitato sottolinea come una problematica così delicata, che coinvolge centinaia di famiglie e un patrimonio storico e monumentale della città, richieda un approccio unitario e partecipato, capace di mettere da parte appartenenze politiche e contrapposizioni tra maggioranza e opposizione.

Per il Comitato, insomma, il momento delle interlocuzioni individuali dovrebbe lasciare spazio a una strategia comune, perché il futuro del cimitero storico di Modica rappresenta una questione che riguarda l’intera comunità cittadina e che può essere affrontata efficacemente solo attraverso un’azione corale delle istituzioni e del territorio

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