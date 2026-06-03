Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Incidente sulla Vittoria–Scoglitti: motociclista ferito
03 Giu 2026 13:27
Scontro auto moto nella mattinata di oggi, poco dopo mezzogiorno, lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti.
A scontrarsi sono stati una vettura ed una moto. Il motociclista e stato sbalzato a terra ed e rimasto ferito. E’ stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato trasportato in ospedale a Vittoria. Le ferite non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Vittoria.
Contributo fotografico: Franco Assenza
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