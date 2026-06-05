Colpo fallito in un negozio di abbigliamento: arrestati dopo la fuga per le vie di Vittoria

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Stavano tentando un furto ai danni di un negozio d’abbigliamento ma sono stati fermati dai Carabinieri di Vittoria.

Il blitz è scattato nella notte di venerdì, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un possibile furto in corso in una via centralissima della città.

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri sono arrivati sul posto senza utilizzare i dispositivi acustici di emergenza, riuscendo così a sorprendere due persone che avevano già forzato la porta d’ingresso del negozio e si apprestavano ad asportare la merce.

Accortisi dell’arrivo della pattuglia, i presunti ladri hanno abbandonato immediatamente l’azione criminosa e si sono dati alla fuga prima a piedi e poi a bordo di un furgone Renault. Ne è nato un inseguimento terminato in piazza Angelo D’Arrigo, dove il mezzo è stato bloccato grazie all’intervento di una seconda pattuglia giunta da Scoglitti.

I due uomini, un 62enne e un 44enne entrambi residenti a Vittoria e già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e fermati.

Le verifiche successive hanno confermato l’effrazione della porta del negozio, anche se i malviventi non erano riusciti a sottrarre alcuna merce. Il furgone utilizzato per la fuga è risultato rubato nei giorni precedenti e al suo interno sono stati rinvenuti strumenti da scasso, guanti, passamontagna e scatoloni destinati al trasporto della refurtiva.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre portato alla scoperta, nell’abitazione di uno degli arrestati, di oggetti in oro di probabile provenienza furtiva, attualmente al vaglio degli investigatori.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Al termine delle procedure di identificazione, i due uomini sono stati arrestati con le accuse di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, sono stati trasferiti presso la casa circondariale iblea.

Nei giorni successivi, il Tribunale di Ragusa ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.

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