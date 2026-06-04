A Ragusa il cinema torna in piazza: “Il Postino” sotto le stelle con il Cinematografo Viaggiante

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Il grande cinema torna a incontrare la città, tra le piazze e il cielo estivo di Ragusa. Riparte il Cinematografo Viaggiante, l’iniziativa che porta il cinema all’aperto nei luoghi più suggestivi del territorio, trasformando gli spazi urbani in vere e proprie sale a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 4 giugno, alle ore 21.30 in Piazza Matteotti (Poste), dove sarà proiettato il film “Il Postino” di Michael Radford, una delle opere più amate del cinema italiano contemporaneo.

L’iniziativa, che unisce cultura, socialità e partecipazione, punta a riportare il cinema al centro della vita comunitaria, rendendolo accessibile a tutti e valorizzando allo stesso tempo gli spazi pubblici della città.

Il format del Cinematografo Viaggiante si distingue proprio per la sua capacità di creare un’esperienza collettiva: non una semplice proiezione, ma un momento condiviso tra cittadini, famiglie e giovani spettatori.

L’ingresso è libero e l’organizzazione invita il pubblico a vivere la serata in modo informale e partecipato: basta portare con sé un cuscino o una sedia, mentre il resto lo offre il cinema.

Una formula semplice ma efficace, che negli anni ha contribuito a creare un forte legame tra cultura cinematografica e territorio, trasformando ogni appuntamento in un evento di comunità.

La scelta de “Il Postino” non è casuale: il film, ambientato in un contesto intimo e poetico, rappresenta un omaggio alla forza delle parole, dei sentimenti e delle relazioni umane, elementi che ben si sposano con lo spirito dell’iniziativa.

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