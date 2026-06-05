Pozzallo: circonvallazione salva. Niente chiusura totale per i lavori da 3,6 milioni

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A seguito del finanziamento regionale pari a 3.640.000 euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria della circonvallazione di Pozzallo, e in vista della consegna dell’area alla ditta appaltatrice fissata per l’8 giugno 2026, si è aperto un confronto istituzionale sulla gestione del cantiere.

Nei giorni precedenti, il sindaco Roberto Ammatuna aveva inviato una formale diffida all’IRSAP manifestando la propria contrarietà all’ipotesi di chiusura totale dell’arteria stradale. Una soluzione che, secondo l’Amministrazione comunale, avrebbe comportato gravi ripercussioni sulla viabilità urbana, con il rischio di congestionare il centro cittadino e creare forti disagi per residenti, attività economiche e flussi turistici, soprattutto in prossimità della stagione estiva.

Per questo motivo il Comune aveva richiesto che i lavori fossero organizzati secondo una modalità a carreggiata alternata, ritenuta più equilibrata e in grado di garantire la continuità della circolazione durante l’intervento.

La posizione dell’Amministrazione è stata accolta: la S.P. 66 non sarà chiusa completamente al traffico e la viabilità sarà comunque garantita per tutta la durata del cantiere.

Una decisione che consente di avviare i lavori di riqualificazione dell’arteria strategica senza bloccare completamente i collegamenti e limitando l’impatto sulla mobilità cittadina.

Resta alta l’attenzione dell’Amministrazione comunale, che attraverso gli uffici competenti e il comando di Polizia Locale monitorerà costantemente l’andamento del cantiere, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e operatori economici.

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