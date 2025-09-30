Avviati i lavori per il McDonald’s a Marina di Ragusa. Ecco dove nascerà

Marina di Ragusa ospiterà presto un nuovo McDonald’s, aggiungendosi ai tre già presenti nel territorio ragusano. I lavori in corso nella zona del Porto Turistico hanno catturato l’attenzione di residenti e turisti, alimentando le voci sull’apertura imminente della nuova struttura. Secondo voci di corridoio però sarà Babbo Natale a portare il nuovo Mc a Marina di Ragusa in quanto dovrebbe aprire a dicembre nei locali una volta utilizzati da un ristorante.

Attualmente, Ragusa città conta già la storica presenza del McDonald’s in viale delle Americhe. E’ in fase di realizzazione il nuovo punto vendita nei pressi di via La Pira ma il cantiere operativo ha subito dei ritardi a causa di un incendio doloso avvenuto lo scorso 15 settembre. Ma la struttura è destianta ad aprire a breve probabilmente tra ottobre e novembre. Con il nuovo punto vendita al Porto Turistico, il marchio americano rafforzerebbe ulteriormente la sua presenza in città, offrendo ulteriori opportunità di ristorazione veloce per cittadini e visitatori, aggiungendosi così anche ai punti già aperti a Vittoria e Pozzallo. In prospettiva, se ne riparla ormai da qualche anno, ci potrebbe essere anche un ritorno su Modica.

I dettagli sulla data di apertura al porto non sono ancora stati ufficializzati, ma i lavori in corso indicano che la struttura potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. L’area scelta, vicino al Porto, garantirebbe un alto flusso di turisti soprattutto durante la stagione estiva, trasformando il nuovo McDonald’s in un punto ulteriore per chi visita Marina di Ragusa.

L’espansione del marchio in provincia conferma la crescente richiesta di fast food e la volontà di McDonald’s di investire in zone ad alta visibilità, rafforzando l’offerta già consolidata nei punti vendita esistenti.

