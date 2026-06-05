Controcorrente raddoppia in Consiglio comunale a Ragusa: Federico Bennardo aderisce al movimento di La Vardera

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RAGUSA – Controcorrente cresce anche a Ragusa e porta a due la propria rappresentanza all’interno del Consiglio comunale. Dopo l’adesione di Saverio Buscemi, il movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera accoglie infatti il consigliere comunale Federico Bennardo, aprendo la strada alla possibile costituzione di un gruppo consiliare a Palazzo dell’Aquila.

L’ingresso di Bennardo è stato ufficializzato alla presenza dei vertici del movimento, che hanno sottolineato il valore politico dell’adesione e il percorso che ha portato il consigliere ragusano a sposare il progetto di Controcorrente.

«La nostra famiglia cresce – ha dichiarato Ismaele La Vardera – con un giovane pieno di energie. Federico trova un movimento ben organizzato e sia chiaro a tutti che il nostro avvicinamento non è stato fatto in funzione di una candidatura. Bennardo ha un mondo che non si limita a Ragusa e rappresenta una risorsa importante. Siamo lontani dal sindaco di questa città che ha mollato il civismo per una possibile candidatura in Forza Italia».

Il leader di Controcorrente ha inoltre evidenziato il ruolo avuto da Sonia Alfano nell’operazione politica. «Se oggi Federico è con noi è anche merito di Sonia Alfano che ha lavorato per questo ingresso. Io già conoscevo Federico e il suo impegno. Abbiamo anche flirtato politicamente per un po’, ma gli avevo detto che per noi era importante che aderisse prima del ballottaggio e lui lo ha fatto».

Una scelta maturata nelle ultime settimane e che Bennardo rivendica come coerente con il proprio percorso politico e amministrativo.

«Ringrazio Sonia Alfano, Saverio Buscemi, Ismaele La Vardera e tutti i vertici del movimento – ha affermato il neo aderente a Controcorrente – ma io sono effettivamente un po’ Controcorrente. Ho deciso di restare in Sicilia con un’idea precisa: la necessità di un ricambio generazionale. Ci sono pochi giovani amministratori e soprattutto Ragusa non ha una visione giovanile».

Bennardo ha quindi spiegato le ragioni del distacco dall’attuale amministrazione cittadina. «Anche io mi sono fidato del sindaco attuale ma, appena mi sono reso conto che le nostre idee erano difformi, ho intrapreso un’altra strada. Credo che la politica vada fatta dentro i partiti e dentro progetti strutturati. Con Saverio lavoreremo su diversi fronti per portare avanti le battaglie che riguardano il futuro della città».

Soddisfazione è stata espressa anche da Sonia Alfano, tra le figure che hanno seguito da vicino il percorso di avvicinamento del consigliere comunale al movimento.

«Controcorrente ha pochissimi mesi di vita e sta accadendo una cosa bellissima – ha sottolineato Alfano –. Siamo una forza politica che sta facendo tremare il potere e tutto parte dal sacrificio e dall’impegno di Ismaele La Vardera. Sono sicura che Federico farà la sua parte e darà un contributo importante al movimento, lavorando in piena sinergia con il consigliere Buscemi».

Per il coordinatore regionale Gandolfo Lo Verde, l’adesione di Bennardo rappresenta un ulteriore tassello nel processo di radicamento territoriale del movimento.

«Siamo presenti in tutte e nove le province siciliane – ha spiegato Lo Verde – e oggi possiamo contare su tre gruppi consiliari in tre capoluoghi di provincia. Bennardo, però, a differenza di quanto accaduto in passato, non si troverà da solo nelle battaglie politiche perché avrà già una spalla pronta a combattere insieme a lui per il bene di Ragusa».

Particolarmente soddisfatto il consigliere comunale Saverio Buscemi, primo esponente di Controcorrente a entrare nell’aula consiliare ragusana e protagonista del radicamento del movimento nel territorio ibleo.

«L’arrivo di Federico Bennardo è un segnale chiaro: Controcorrente continua a crescere perché propone un modo diverso di fare politica, più diretto, più trasparente e più vicino alle persone», ha dichiarato Buscemi.

«A Ragusa e in tutta la provincia si avverte il bisogno di un cambio di passo e noi stiamo lavorando proprio in questa direzione. Ci stiamo impegnando per fare in modo che la nostra realtà possa essere apprezzata anche sul nostro territorio, per segnare una discontinuità rispetto alle dinamiche politiche che hanno caratterizzato l’area negli ultimi anni».

Secondo Buscemi, il movimento guidato da La Vardera sta intercettando una crescente domanda di partecipazione e rinnovamento. «Controcorrente non è un semplice contenitore politico – ha aggiunto – ma un progetto che mette al centro legalità, coraggio e responsabilità. Più persone scelgono di farne parte, più forte diventa la possibilità di incidere davvero».

Il consigliere ha quindi rivolto un messaggio alla città e guardato alle prossime sfide politiche. «Se oggi siamo qui è perché stiamo crescendo e sono felice dell’ingresso di Federico. Ci ho creduto dal primo momento. Controcorrente premia la militanza, il merito e l’impegno e sono sicuro che Bennardo sarà una grande risorsa. Abbiamo obiettivi comuni e il primo è cambiare l’amministrazione di questo Comune».

Con due consiglieri comunali all’interno dell’assise cittadina, Controcorrente rafforza dunque la propria presenza a Ragusa e valuta la costituzione di un gruppo consiliare autonomo, confermando la volontà di consolidare il proprio radicamento nel territorio ibleo in vista delle prossime sfide politiche.

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