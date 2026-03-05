A Punta Braccetto al via la pulizia del torrente Mistretta

Partiti i lavori di pulizia dell’alveo del torrente Mistretta a Punta Braccetto, nel territorio di Ragusa. Un intervento atteso e necessario per migliorare il deflusso delle acque e garantire maggiore sicurezza nell’area, soprattutto in vista delle stagioni più piovose. Ad annunciarlo, l’assessore Gianni Giuffrida.

L’intervento è stato possibile dopo un percorso amministrativo avviato con la richiesta di autorizzazione all’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, ente competente per questo tipo di opere. Dopo l’ottenimento del finanziamento alla fine del 2025 e il completamento delle procedure per l’affidamento dei lavori, il cantiere è ora ufficialmente operativo.

Un intervento atteso per la sicurezza del territorio

La pulizia dell’alveo del torrente rappresenta un’operazione fondamentale per prevenire criticità legate al possibile accumulo di detriti, vegetazione e sedimenti che potrebbero ostacolare il normale deflusso delle acque.

L’azione rientra nelle attività di manutenzione e prevenzione idrogeologica del territorio, particolarmente importanti nelle zone costiere e nei corsi d’acqua soggetti a variazioni stagionali.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, l’avvio dei lavori è il risultato di un iter che ha richiesto diversi passaggi tecnici e amministrativi.

Monitoraggio costante in attesa dei lavori

L’intervento non rappresenta un’azione isolata. Durante il periodo necessario per completare le procedure previste dalla normativa, la situazione è stata costantemente monitorata.

I controlli hanno riguardato sia il ponte che sovrasta il torrente sia il regolare deflusso delle acque lungo l’alveo, con verifiche periodiche per prevenire eventuali criticità.

L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare la sicurezza dell’area e garantire una maggiore efficienza del sistema di smaltimento naturale delle acque, riducendo i rischi legati a eventuali ostruzioni o accumuli.

