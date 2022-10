A Pozzallo sbarco di 9 migranti. Erano su un peschereccio

Concluso lo sbarco a Pozzallo dei migranti messi in salvo da una motovedetta della Guardia costiera. Nove persone in tutto, solo uomini, tutti egiziani e tra loro 2 minori. Ma con una anomalia: solo 9 persone appunto, che viaggiavano su un peschereccio alla deriva e non, come pareva dalle prime informazioni, su un piccolo barchino.

Sono tutti in ottime condizioni di salute, non bagnati. Tutti indossavano calzature. Lo stato generale, escluderebbe ipotesi di naufragio. foto di repertorio