A Pozzallo iniziati lavori in via Torino per ridurre rischio idrogeologico

Nella giornata di ieri è stato dato il via ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico legato all’esondazione e al regimazione delle acque meteoriche lungo la Via Torino. Questo intervento mira a migliorare la sistemazione del collettore delle acque bianche, in un tratto che va dall’incrocio di Viale Australia fino a Piazza Senia.

Il principale obiettivo dei lavori è la completa ristrutturazione del collettore al fine di eliminare anfrattuosità e buche nel fondo, che attualmente causano il ristagno di liquidi e la formazione di odori sgradevoli, specialmente durante i mesi estivi. La risagomatura del fondo è un passaggio chiave di questo intervento, poiché garantirà una pendenza adeguata nella parte centrale, consentendo il flusso continuo delle acque.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’eliminazione di eventuali sbocchi di reti fognarie abusive e all’asportazione di sottopassaggi (Enel, Telecom, Gas) che ostacolano il passaggio dell’acqua e limitano la portata del canale.

Le pareti interne del collettore saranno rivestite con una malta impermeabile e resistente, in modo da proteggerle dagli agenti atmosferici e da eventuali corrosioni.

Questo progetto è stato finanziato dal Governo Nazionale con un investimento di €900.000 ed è stato affidato a un ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) della provincia di Caltanissetta. L’ATI ha un lasso di tempo di 10 mesi per completare l’intervento.

Per limitare al minimo l’impatto sulla circolazione stradale, è stata adottata una soluzione oculata per le aree di cantiere. Solo la metà della carreggiata stradale sarà coinvolta nei lavori e le barriere saranno rimosse completamente dalle 17:00 di tutti i giorni e dalle 12:00 del venerdì. Nei fine settimana, sabato e domenica, non ci saranno aree di cantiere.