A Modica “Stanza tutta per sé” per denunciare le violenze. Iniziativa di Soroptimist e Carabinieri con il contributo di Coop. FOTO

Stalking, violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia nei confronti di donne e minori. A Modica forze dell’ordine, prefettura, magistratura e associazioni hanno deciso di fare rete per arginare i fenomeni violenti e hanno inaugurato nella sede della compagnia dei carabinieri un’aula d’ascolto, una “Stanza tutta per sé” dedicata all’audizione protetta delle donne vittime di violenza di genere e dei minori vittime di abusi o di violenza domestica. Il progetto nasce dalla sinergia tra il Soroptimist Club di Ragusa e il Comando compagnia di Modica, e si inserisce nell’ambito del più ampio progetto nazionale realizzato dall’Unione italiana “Soroptimist International” con il Comando generale dell’Arma. In ambito locale ha ottenuto il contributo di Coop attraverso un corposo sostegno.

La finalità è quella di creare un ambiente protetto dove le donne possano sentirsi accolte e rassicurate, soprattutto libere di poter denunciare le violenze subite o anche solo confidarsi. Oltre ad un ambiente confortevole, la stanza è dotata di un sistema audio video che permette la registrazione dei colloqui in maniera discreta, così da ridurre al minimo l’impatto psicologico e l’angoscia che inevitabilmente pervade la vittima.

Al taglio del nastro alla caserma di via Resistenza Partigiana, c’erano, tra gli altri, il prefetto Giuseppe Ranieri, il questore Vincenzo Trombadore, il vescovo di Noto Salvatore Rumeo accompagnato da padre Michele Fidone e il sindaco Maria Monisteri. Per Coop è intervenuto il direttore generale Giuseppe Spadaro. Presenti anche il sottotenente di vascello Rita Mirandola in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo e i rappresentanti delle forze di polizia locali: la dirigente del commissariato Eva Carpintieri e la comandante della compagnia della Guardia di finanza Camilla Massarini.