A Modica rinasce la Consulta Femminile Comunale: forte partecipazione e nuove prospettive

Con grande partecipazione e senso di responsabilità istituzionale, ieri mattina a Modica si è tenuto l’incontro per la ripresa dei lavori della Consulta Femminile Comunale.

La Sala Spadaro di Palazzo San Domenico, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Maria Cristina Minardo, della Sindaca Maria Monisteri Caschetto e dell’Assessora alle Politiche Educative e Sociali Concetta Spadaro, ha accolto numerose rappresentanti del mondo associativo, sociale, culturale e professionale del territorio. Una presenza significativa, che testimonia — come sottolineato dalla Presidente Minardo — “quanto la città di Modica creda nella partecipazione attiva, nella promozione delle pari opportunità e nella valorizzazione del ruolo fondamentale delle donne nella società e nella vita pubblica”.

L’incontro, ha rappresentato un primo momento di confronto in vista della ricostruzione della Consulta, alla luce anche delle esperienze delle precedenti edizioni. Molte le testimonianze delle partecipanti che avevano già preso parte ai lavori in passato, e numerosi gli spunti di riflessione su tematiche sociali attuali ed emergenti.

È stato inoltre presentato il progetto “Direzione Donna”, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nell’ambito della Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, art. 6 – C19. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio della Consulta e che punta alla promozione dell’autonomia femminile e della cultura del rispetto.

A nome del Consiglio Comunale e dell’intera Amministrazione, la Presidente Minardo ha garantito sostegno pieno al rinnovato organismo: “Abbiamo assicurato la nostra massima disponibilità all’ascolto. Alla Costituenda Consulta sarà garantita una sede, già individuata dalla Sindaca, e la Segretaria Comunale sta valutando la bozza del nuovo regolamento”.

L’incontro di ieri mattina era stato preceduto da un avviso pubblico rivolto a tutte le organizzazioni, enti, associazioni e realtà territoriali interessate ai temi delle pari opportunità e della partecipazione femminile. Le realtà che desiderano aderire alla Consulta potranno farlo fino al 15 dicembre 2025, inviando la documentazione richiesta ai Servizi Sociali del Comune.

© Riproduzione riservata