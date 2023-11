A Modica nuove regole per l’ingresso al cimitero. Ci sarà anche un pass per disabili e ottantenni

A poco meno di un anno la nuova Amministrazione comunale và ad integrare le disposizione del commissario straordinario Domenica Ficano del gennaio di quest’anno riguardanti l’accesso al cimitero di Piano Ceci. Potranno chiedere il pass per l’accesso con auto le persone che sono in possesso dell’autorizzazione per parcheggio disabili dell’Unione europea rilasciato dal locale Comando di Polizia Locale, di una certificazione dell’Ufficio di medicina legale dell’Asp Ragusa ovvero del documento rilasciato dalla commissione invalidità che attesti la condizione di gravi problemi di deambulazione. E si potrà chiedere il pass anche in caso di raggiungimento dell’80° anno di età.

La richiesta del budget va presentata alla Società Servizi cimiteriali Modica

Il costo del budget, 25 euro, è a carico del richiedente. E’ strettamente personale ed non è vincolato ad uno specifico veicolo. L’atto di indirizzo della giunta municipale dispone che “può essere utilizzato in tutte le automobili adibite a trasporto persone usate per l’accesso alla struttura a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del veicolo e deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del badge è a bordo, alla guida o è accompagnato da terzi”. L’Amministrazione Monisteri è intervenuta nella nuova regolamentazione di ingresso ad uno dei luoghi più frequentati della città, per la rituale visita ai propri cari, dopo le numerose richieste pervenute a palazzo San Domenico. La giunta sottolinea che l’intervento di regolamentazione è stato dato “al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie più deboli”, fissando di fatto ulteriori tipologie di ingresso nel cimitero di Piano Ceci. foto di repertorio