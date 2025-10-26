A Modica l’ennesima lite del sabato sera: protagonisti due gruppi di giovanissimi

Ennesima notte di tensione e paura nel cuore della movida di Modica Bassa. Quello che doveva essere un tranquillo sabato sera si è trasformato, in pochi istanti, in una scena di caos e violenza. Intorno alle 2.40, tra via Marchesa Tedeschi e Piazza Mazzini, una delle aree più frequentate dai giovani, è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto diversi ragazzi. Tavoli e sedie sono stati lanciati in aria, mentre decine di persone cercavano di allontanarsi rapidamente per mettersi in salvo.

Secondo quanto emerso, la scintilla sarebbe partita da un alterco tra due gruppi di giovanissimi, forse già protagonisti di discussioni accese nel corso della serata. Le cause precise dell’episodio restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato le indagini. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna nel centro storico di Modica e sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire simili situazioni. Negli ultimi mesi, Modica Bassa è tornata al centro dell’attenzione per i ripetuti episodi di violenza che si verificano durante i fine settimana.

Le forze dell’ordine hanno già intensificato i controlli con pattugliamenti più frequenti, ma molti chiedono anche misure di prevenzione sociale: spazi di aggregazione, iniziative culturali e un dialogo più stretto tra amministrazione, esercenti e cittadini. Le indagini sono ancora in corso, ma l’episodio di questa notte conferma un disagio giovanile sempre più evidente e una necessità urgente di interventi coordinati, affinché il cuore di Modica torni a essere un luogo di incontro e non di scontro.

© Riproduzione riservata