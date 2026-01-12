A Modica la scuola che educa al futuro: Bandiera Verde Eco-Schools al “Carlo Amore – Piano Gesù”

Importante e prestigioso riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore – Piano Gesù”, plesso De Amicis di Modica, che ha ottenuto la certificazione Eco-Schools e la Bandiera Verde, simbolo internazionale dell’impegno delle scuole nella promozione dello sviluppo sostenibile.

La Commissione nazionale del programma Eco-Schools, valutando positivamente il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, ha riconosciuto l’efficacia del percorso educativo avviato dall’istituto, premiando le numerose attività dedicate alla riduzione dell’impatto ambientale, alla tutela delle risorse naturali e alla diffusione di buone pratiche ecologiche dentro e fuori la comunità scolastica.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, che ha sottolineato il valore educativo e sociale del risultato raggiunto.

Un modello educativo per il territorio

Con l’assegnazione della Bandiera Verde, l’I.C. “Carlo Amore – Piano Gesù” si conferma punto di riferimento per la tutela dell’ambiente nel territorio modicano, distinguendosi per l’impegno costante nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attenti alle sfide ambientali del presente e del futuro.

La certificazione Eco-Schools, che accomuna l’istituto a scuole di oltre 80 Paesi nel mondo, ha validità annuale e rappresenta non un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con rinnovato entusiasmo il percorso intrapreso.

La cabina di regia del progetto è stata coordinata dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Modica, insieme alla sua squadra, con il fondamentale supporto del professor Corrado Monaca. Un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica Giulia D’Urso, che con visione, sensibilità e costante attenzione ai temi ambientali ha sostenuto e promosso il percorso Eco-Schools dell’istituto, favorendo il coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica. Un sentito apprezzamento è rivolto anche alla referente del progetto, Marinella Cappello, per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha coordinato le attività, accompagnando studenti e docenti in un percorso educativo di grande valore formativo e civico.

