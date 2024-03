A Modica la mostra “I Gesuiti: un ordine di santi, maestri e viaggiatori”

La mostra “I Gesuiti: un ordine di santi, maestri e viaggiatori” che sarà inaugurata il 21 marzo 2024 presso l’aula Capitolare del Duomo di S. Pietro a Modica rappresenta un’occasione importante per approfondire la presenza e l’influenza dell’Ordine dei Padri Gesuiti nella storia e nella cultura della città di Modica.

L’evento non solo mette in luce il contributo dei Gesuiti nell’evangelizzazione e nella promozione della cultura e dell’istruzione, ma offre anche l’opportunità di ammirare opere d’arte di pregio provenienti da luoghi di culto significativi come la Chiesa di Santa Maria del Soccorso e la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo.

La mostra si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale religioso della città, promosso dalla Diocesi di Noto e dalle parrocchie locali, dimostrando un impegno concreto nel preservare e diffondere la ricchezza storica e artistica di Modica.

Inoltre, l’evento sarà arricchito da un convegno il 23 marzo, incentrato sulla simbologia dell’uovo nelle tradizioni religiose, seguito dalla possibilità di visitare la mostra con la guida della Prof.ssa Maria Terranova, ispettrice onorario della Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa, e del Dr. Girolamo Causarano, specialista in Arte e Teologia.

La presenza all’inaugurazione della mostra di S. E. Rev. Ma Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, aggiunge ulteriore prestigio e importanza all’evento, sottolineando il sostegno e l’interesse delle autorità ecclesiastiche locali per questa iniziativa culturale significativa.

