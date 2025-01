A Modica la Befana arriva in anticipo: un pomeriggio speciale con Roby!

Domani, domenica 5 gennaio, Modica si prepara a festeggiare la Befana con un evento unico e coinvolgente. Alle ore 17:00, Piazza Matteotti e l’ex Convento del Carmine saranno il cuore pulsante di un pomeriggio all’insegna della gioia e dell’allegria, condiviso dall’amministrazione comunale, organizzato da Mondadori Bookstore e Fondazione Teatro Garibaldi, in collaborazione con Trenino Verde, Coldwell Banker e Scontrino Sospeso.

Protagonista d’eccezione sarà Roby, giovane gamer siciliana di 21 anni, conosciuta online come Roberta Alcamo. Famosa per le sue avventure su Roblox e per i racconti originali che condivide con oltre un milione e mezzo di follower sul suo canale YouTube, Roby accoglierà i suoi fan provenienti da tutta la Sicilia.

L’assessore alle Politiche sociali ed educative, Chiara Facello, ha dichiarato: “Sarà un momento di festa nel cuore della nostra città, un’occasione di condivisione e sano divertimento per grandi e piccoli. Ringrazio tutti i partner che hanno contribuito a rendere possibile questo evento speciale.”

La Befana farà il suo ingresso a bordo del Trenino Verde, distribuendo le tradizionali calze offerte da Coldwell Banker. Al termine, guiderà grandi e piccini in un tour per le vie di Modica, accompagnata dalla simpatia di Roby.

