A Modica il derby salvezza con Caltanissetta

La Pvt Modica interrompe la mini striscia negativa di tre sconfitte consecutive facendo suo il derby siciliano con Caltanissetta e salendo a quota 11 in classifica, insieme ad un gruppone di squadre che fanno presagire una lotta salvezza serratissima fino alla fine. Nel remake della sfida che l’anno scorso è valsa la promozione in B1, le biancorossoblu hanno messo in mostra una voglia di vincere superiore rispetto alle avversarie, che alla fine è risultato determinante. Eppure l’avvio di match si è subito mostrato in salita per le padroni di casa che si sono ritrovate a rincorrere le nissene avanti 8-12 con un’ottima Serena Moneta. Capitan Brioli suona la carica andando a murare proprio sull’elemento più pericoloso della Traina. E’ come una scintilla che accende le padroni di casa che si portano avanti 14-13. Caltanissetta però non molla, riesce a rientrare e si riporta avanti 18-16 grazie anche all’ingresso di un’ottima Giannone per La Mattina.

E’ qui che Alice Gasparroni comincia a passare con una certa regolarità. Nonostante la sagra delle battute sbagliate continui in casa modicana (saranno 13 alla fine!) le modicane hanno la forza di ribaltarla ancora e arrivare al 24-19- Tre palle set annullate servono solo a tenere alta l’attenzione. Il set è modicano con il punteggio di 25-22. Copione che si ripete nel secondo parziale. Caltanissetta prova a fare la lepre ma Modica c’è. E c’è soprattutto Sabrina Lucescul in questo secondo set. Tre muri punto pesantissimi su Moneta e Franceschini alzano i toni e i decibel del Geodetico. 11-10 dopo i muri della centrale con una forbice che si allarga ulteriormente grazie all’ingresso di Sansò.

La giovanissima schiacciatrice fa gridare al miracolo per un salvataggio che fa alzare tutto il pubblico in piedi e che da solo varrebbe il prezzo del biglietto. Il set è della PVT 25-19. Il terzo set è praticamente senza storia. Gasparroni e Poles sono inarrestabili, serviti da un’ottima regia del capitano Brioli. 16-6 è un parziale che è anche una sentenza sul match. Ferrantello ripulisce tutto quello che c’è da ripulire in difesa e fa cantare i suoi tifosi. Un rilassamento più che comprensibile sul 24-17 rende il punteggio meno pesante ma non cambia la sostanza. Finisce 25-20 e tutti a festeggiare sotto la curva del tifo organizzato.

Pvt Modica – Traina Caltanissetta 3-0 (25/22, 26/24, 25/18)

MODICA: Gitti C 2, Gasparroni 8, Poles 12, Palazzi 8, Brioli 2, Lucescul 9, Ferrari, Sansò 7, Giombini NE, Carnazzo NE, Lo Iacono NE , Gatta NE, Ferrantello LIB. All. Fortunato

Traina CL: Clemente 2, Apruti, Cicoria 2, Giannone 5, Caruso1, Franceschini 4, Zaffuto1 Moneta 7, La Mattina 2, Conti LIB. All: Rigano

Arbitri: Lonardo– Caltagirone (Castelvetrano)

