Francia, Gran Bretagna e Spagna alzano il livello di attenzione sanitaria per la diffusione di una pericolosa ondata di influenza stagionale particolarmente aggressiva, ribattezzata dagli esperti “super influenza”. Si tratta del virus H3N2, uno dei principali ceppi influenzali, che quest’anno si presenta con un sottotipo mutato, noto come “K”, capace di diffondersi più rapidamente e […]
A Modica gli oggetti non si buttano più: è nato il primo Centro del Riuso, esempio di economia circolare
14 Dic 2025 12:53
A Modica un passo concreto verso una gestione più sostenibile dei rifiuti che si sposa con la solidarietà. È stato inaugurato, in contrada Michelica, accanto al Centro Comunale di Raccolta, il primo Centro comunale del Riuso della città.
La struttura è nata per dare una seconda vita agli oggetti ancora utilizzabili e ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Maria Monisteri, l’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro, il consulente ambientale del Comune, Dario Modica e la dottoressa Di Rosa. L’apertura segna l’avvio di una fase sperimentale, ma rappresenta già una novità significativa per il territorio modicano.
Un Centro del Riuso non è una discarica né un centro di raccolta tradizionale. È uno spazio dove i cittadini possono conferire gratuitamente oggetti ancora in buone condizioni – che altrimenti finirebbero tra i rifiuti – e dove altri cittadini possono ritirarli gratuitamente, allungandone il ciclo di vita. L’obiettivo è semplice ma efficace: ridurre i rifiuti, limitare lo spreco di risorse, favorire il riutilizzo e creare un circuito virtuoso che unisce ambiente e inclusione sociale.
Il Centro del Riuso di Modica, ospitato in un container appositamente allestito, accoglierà in questa prima fase solo oggetti di piccole dimensioni, integri, sicuri e funzionanti: biciclette, giocattoli, utensili domestici, soprammobili e articoli per la casa non elettrici.
Come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro, il progetto ha una doppia anima: “Da un lato diamo una seconda vita agli oggetti e riduciamo la produzione di rifiuti; dall’altro avviamo un percorso con una forte valenza sociale, che può aiutare chi ha più bisogno e aprire, in prospettiva, alla nascita di laboratori di recupero e riparazione gestiti dalle associazioni del territorio”.
Il Centro del Riuso sarà infatti anche uno strumento a supporto delle politiche sociali comunali: i servizi sociali potranno individuare beni utili da destinare a famiglie in difficoltà economica, creando una solidarietà circolare che restituisce valore a ciò che sarebbe stato scartato.
In Sicilia i Centri del Riuso non sono ancora moltissimi, ma negli ultimi anni alcune città hanno avviato esperienze simili, come Palermo, Catania, Ragusa e alcuni comuni dell’area etnea e del siracusano. Dove funzionano, i risultati sono chiari: meno rifiuti ingombranti, minori costi di smaltimento e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sul tema del riuso.
Modica entra così in una rete virtuosa di comuni siciliani che stanno cercando di superare il modello “usa e getta” per abbracciare quello dell’economia circolare, in cui ogni oggetto viene considerato una risorsa e non un problema.
La sindaca Maria Monisteri ha sottolineato proprio questo aspetto: “Il Centro del Riuso non è solo un presidio ambientale, ma un servizio che parla di rispetto per l’ambiente e di attenzione verso la comunità. È una tappa importante nella gestione sostenibile dei rifiuti e nell’educazione ambientale della nostra città”.
L’iniziativa ha infatti anche un valore educativo: insegna che buttare non è sempre la soluzione, che riutilizzare conviene a tutti e che l’ambiente si tutela anche con piccoli gesti quotidiani.
Il Centro del Riuso di Modica è aperto:
- Mercoledì: 14:00 – 18:00
- Sabato: 8:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00
- Domenica: 8:00 – 13:00
Il servizio è gestito, in questa prima fase, dal personale della IGM.
© Riproduzione riservata