A Maurizio Pelligra della Koizumi Scicli il riconoscimento della Federazione nazionale con il titolo di Maestro di judo 6 Dan

A lui la Federazione nazionale di judo ha assegnato il riconoscimento di “Maestro di judo 6 Dan Cintura bianca e rossa”. Un riconoscimento che diventa non solo un bel traguardo per l’allenatore della Koizumi Scicli ma che arriva grazie agli ottimi e meritati successi dei propri allievi. Fra tutti l’olimpionica Savita Russo e Vincenzo Pelligra judoka dal grande talento e dal ricco medagliere. Maurizio Pelligra, di fatto, viene riconosciuto dalla Federazione nazionale judo un esperto di questa disciplina sportiva e specialista nell’esecuzione dell’arte JU e nella filosofia dei principi della VIA “DO”.

A Maurizio Pelligra la comunità sciclitana deve molto: è lui che ha cresciuto tanti ragazzi impartendo lezioni di judo, è lui che li ha accompagnati in corsi di formazione, è lui che ha creato dei veri e propri campioni. Non poteva la Federazione non riconoscergli il valore e la tecnica sportiva che ha maturato negli anni dopo essersi avvicinato a questa disciplina sportiva fin da giovanissino divenendo negli anni “padre sportivo” di tanti ragazzi ingressandoli verso lo judo ed oggi un orgoglio per la città.

© Riproduzione riservata