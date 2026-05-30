Tre inaugurazioni nello stesso giorno, tre nuovi presìdi sanitari operativi sul territorio e un messaggio chiaro: la sanità territoriale cambia volto. L’ASP di Ragusa compie un passo decisivo nel rafforzamento dell’assistenza di prossimità inaugurando contemporaneamente gli Ospedali di Comunità di Comiso, Ragusa e Scicli. Le nuove strutture, realizzate grazie ai fondi del PNRR e secondo […]
Necrologi: Rosaria Occhipinti
30 Mag 2026 09:32
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