A Martina Falla il premio America Giovani per il talento universitario

Il premio America Giovani quest’anno è stato assegnato anche ad una neo laureata di Scicli. A lei il riconoscimento attribuito dalla Fondazione Italia-Usa ai più talentuosi giovani neo-laureati che si sono distinti per un percorso universitario di eccellenza nelle Università italiane. Percorso di eccellenza che la giovane sciclitana ha seguito conseguendo la laurea magistrale in Relazioni internazionali lingua cultura e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, presso l’Università ‘Ca’ Foscari’ di Venezia con il massimo dei voti e la lode.

Mille i giovani neo laureati che ogni anno ricevono il premio America Giovani.





Oltre al premio, la giovane Martina ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia-USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto dalla ex Ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini direttrice del Master e attualmente vicedirettrice generale dell’Unesco. Sono mille i giovani laureati che vengono premiati a conclusione del percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione. Con una finalità ben precisa: sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. La consegna ufficiale del premio si è svolta lo scorso 28 settembre a Roma presso la Camera dei Deputati.