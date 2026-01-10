A Marina di Modica un guasto Enel ferma l’impianto idrico: possibili disservizi in tutta la frazione

Disagi idrici a Marina di Modica. Iblea Acque ha comunicato che, a causa di un guasto alla rete elettrica Enel, l’impianto che serve la frazione balneare è momentaneamente fuori servizio, con possibili ripercussioni sull’erogazione dell’acqua in tutta l’area.

Il blocco dell’impianto è stato causato da un’interruzione dell’energia elettrica, necessaria al funzionamento delle infrastrutture di sollevamento e distribuzione idrica. I tecnici di Enel sono intervenuti per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Una volta ripristinata la fornitura elettrica, anche il servizio idrico tornerà gradualmente alla normalità.

Nel frattempo, per ridurre i disagi alla popolazione residente e ai numerosi utenti presenti nella località balneare, Iblea Acque ha attivato un servizio di autobotte, a supporto delle utenze che dovessero trovarsi in difficoltà.

Il servizio può essere richiesto contattando i numeri 342 645 3761 e 380 477 9151, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30. Nei giorni di sabato e domenica è disponibile il numero 380 477 9151 per il servizio di reperibilità.

Per le emergenze e le segnalazioni di guasti è inoltre operativo il Numero Verde 800 166 321. Ulteriori aggiornamenti e informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.iblea-acque.it e sulla pagina Facebook di Iblea Acque S.p.A.

L’azienda assicura che seguiranno comunicazioni tempestive sull’evolversi della situazione e invita l’utenza a un uso responsabile della risorsa idrica fino al completo ripristino del servizio.

