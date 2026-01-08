A Marina di Modica la mareggiata devasta ancora il moletto: nuovi danni alla struttura

La mareggiata delle ultime ore ha nuovamente messo a dura prova il litorale modicano, causando danni significativi al moletto di Marina di Modica, una struttura costata circa 225 mila euro e già più volte finita al centro dell’attenzione per la sua vulnerabilità alle condizioni meteo-marine avverse.

La furia del mare non ha risparmiato la piattaforma: numerosi blocchi in pietra della pavimentazione risultano completamente staccati dalla base, sparsi in modo disordinato lungo l’area del moletto. Ancora più evidente lo spostamento delle pesanti panchine in pietra, trascinate e disallineate dalla loro sede originaria, a testimonianza della violenza delle onde che si sono abbattute sulla struttura.

Non è la prima volta che il moletto subisce danni rilevanti. Già lo scorso anno, sempre in questo stesso periodo, si era reso necessario un intervento di ripristino dopo una mareggiata che aveva divelto interamente il parapetto in acciaio, costringendo il Comune a nuove spese e lavori urgenti per garantire sicurezza e fruibilità.

Nel tempo non sono mancate critiche sull’opportunità dell’opera e sulla qualità dei lavori eseguiti, interrogativi che tornano oggi d’attualità alla luce dell’ennesimo episodio. Tuttavia, va anche considerato come la forza del mare sia imprevedibile e spesso inarrestabile, capace di danneggiare anche strutture progettate per resistere all’ambiente marino.

Resta ora da valutare l’entità complessiva dei danni, gli eventuali rischi per la sicurezza e i tempi di un nuovo intervento di ripristino.

