“A Maria ri li Milici” per la 17° volta sul palco. A Scicli la Sacra rappresentazione

di Pinella Drago – Sotto il sole cocente si lavora da ore per allestire il palco dove per la 17esima volta si potrà assistere alla Sacra Rappresentazione “A Maria ri li Milici” scritta e diretta da Marilena Tasca. Appuntamento questa sera a Scicli, alle 21.30, in piazza Carmine dove si sta allestendo il palcoscenico, rigorosamente in materiale povero, dove saliranno i protagonisti del recital dialettale musicale ispirato al miracolo della Vergine a cavallo. Un testo scritto alcuni anni fa da Marilena Tasca che tanto successo ha raccolto in città e fra i tanti turisti che lo vedono ogni qualvolta con piacere. Il corteo dei personaggi e dei figuranti, tutti in abiti d'epoca, che prendono parte alla Sacra Rappresentazione partirà da piazza San Giovanni, per proseguire per via Nazionale e raggiungere piazza Carmine.

Un lavoro fra recita e musica.

“Ro ma paisi, ra Scicli mia, la miegghiu storia ca o munnu ci sia”, la presenta così Marilena Tasca. A lei che ne ha la direzione si aggiunge il Maestro Puccio Castrogiovanni al mandolino, il Maestro Gianni Amore alla fisarmonica, alla tastiera ci sarà Marta Giglio, fischialetto Matteo Pizana e voce solista la stessa Marilena Tasca. Il numero 17, che annuncia la Sacra Rappresentazione in forma di recital dialettale musicale, significa il successo che l'evento ha raccolto negli anni. E proprio per la bontà del lavoro l'autrice Marilena Tasca lo ripropone con lo stesso entusiasmo che ha messo nelle precedenti edizioni. Stesso entusiasmo che mostrano gli spettatori.