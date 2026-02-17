“A Maria ri li Milici”, la rappresentazione in scena nella cattedrale di Noto

L’intero gruppo che fa capo a Marilena Tasca, ideatrice del lavoro teatrale ed anima della comunità “Eccomi” di Scicli, sarà sabato sera a Noto con il lavoro storico religioso in forma di ballata dialettale ispirata al miracolo della Madonna delle Milizie, co-patrona della cittadina iblea. Quella di sabato, con inizio alle 19.30, è la ventesima rappresentazione cui si cimenta il gruppo composto da elementi che fanno capo alla comunità Eccomi e che hanno maturato un’esperienza di recitazione non indifferente. Teatro e musica per raccontare la storia di Maria ri li Milici “firmata” da Marilena Tasca. Recitanti e musicisti di gran valore: all’organo ci sarà il M° Marcello Giordano Pellegrino, al violino la M° Aurora Rizza, alla fisarmonica il M° Gianni Amore, alla tastiera Marta Giglio, fischialetto Matteo Pisana e voce solista Marilena Tasca. Introduce la serata il vicario generale Diocesi di Noto, mons. Ignazio Petriglieri, Presenta Massimiliano Casto. Il miracolo della Madonna delle Milizie, toccato nella semplicità del racconto con diversi personaggi che mettono in scena la vita dell’epoca, di quel 1091 quando la città ed il suo territorio vennero attaccati dai saraceni di Belcane e salvati dall’intervento miracoloso di Maria delle Milizie.

