A fuoco mezzo pesante sulla A19 in direzione Catania. Chiusa autostrada

Chiusa ancora l’autostrada Palermo-Catania, la A19, in direzione Catania a causa dell’incendio di un mezzo pesante nei pressi dello svincolo di Gerbini. Il mezzo è andato a fuoco già ieri sera ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il personale Anas è a lavoro da ieri sera in sinergia con le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto in modo da consentire la riapertura. Il traffico è deviato con segnalazioni in loco con uscita consigliata a Catenanuova.

