A dicembre ritorna Masterchef Italia. Tra gli ospiti ci sarà Ciccio Sultano

L’edizione 2025-2026 del talent culinario più amato d’Italia si preannuncia ricca di nuove sfide, emozioni e colpi di scena.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia inizierà l’11 dicembre 2025 su Sky e in streaming su NOW , confermando la giuria di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Le riprese sono già in corso, come dimostrato da foto e video promozionali che annunciano la nuova stagione.



L’edizione 2026 di Masterchef Italia conferma il suo trio di giudici d’eccezione – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – pronti a guidare i venti nuovi concorrenti nella cucina più ambita d’Italia.

Tra i protagonisti anche un sorprendente novantaduenne, simbolo di una stagione che celebra la passione per la cucina senza limiti di età, provenienza o background. Le prime puntate saranno dedicate ai Live Cooking, con prove serrate e il ritorno dell’“all-in”, la scommessa che può regalare il grembiule bianco o segnare la fine del sogno.

La gara si articolerà nelle classiche sfide – Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test – con una grande novità: le “Green Mystery Box”, prove dedicate alla sostenibilità ambientale, alla presenza della chef stellata Chiara Pavan, premiata con la Stella Verde Michelin.

Il tema conduttore di quest’anno sarà il futuro della cucina, con un equilibrio tra tradizione e innovazione. Gli aspiranti chef si cimenteranno in prove spettacolari anche fuori dallo studio: dallo Juventus Stadium alla Norvegia, da Cagliari all’Emilia-Romagna, fino alla patria della salsiccia di Bra.

Non mancheranno grandi ospiti internazionali come Jeremy Chan, Ángel León, e protagonisti italiani d’eccellenza come Iginio e Debora Massari e Jessica Rosval. Tra i giudici ospiti spicca anche Ciccio Sultano, due stelle Michelin del ristorante Duomo di Ragusa, che porterà nel programma i sapori e l’eccellenza della cucina iblea. Nella foto il concorrente ibleo, Ivan Iurato, uno dei concorrenti “iconici” del programma televisivo. Ha collaborato Cinzia Vernuccio

