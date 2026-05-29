A Comiso revocato l’affidamento in prova: scatta l’ordine di carcerazione

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La Polizia di Stato di Comiso ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo, a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova.

Il provvedimento è scattato dopo una serie di violazioni e inosservanze delle prescrizioni imposte, emerse nel corso delle attività di controllo del territorio e di monitoraggio svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso.

Le violazioni e la decisione del Tribunale

Secondo quanto ricostruito, le reiterate inosservanze delle condizioni stabilite dalla misura alternativa alla detenzione hanno determinato l’intervento dell’Autorità giudiziaria.

Le segnalazioni e gli accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato hanno evidenziato comportamenti non conformi alle prescrizioni, portando così alla revoca dell’affidamento in prova e all’emissione del provvedimento restrittivo.

Esecuzione del provvedimento e trasferimento in carcere

Ultimate le formalità di rito, gli agenti hanno proceduto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione.

L’uomo è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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