A Comiso pulizia straordinaria a Cava Grazia: “Troppi rifiuti abbandonati”

Intervento straordinario di pulizia nel quartiere Cava Grazia, nel territorio di Comiso, dove gli operatori ecologici sono stati impegnati in operazioni di bonifica e scerbatura per ripristinare il decoro dell’area.

A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Giuseppe Alfano, che ha sottolineato come l’intervento rientri in una più ampia programmazione annuale delle attività di pulizia del territorio.

Discariche abusive nonostante la videosorveglianza

Gli operatori ecologici sono quotidianamente impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella manutenzione del verde nei quartieri e nelle contrade del territorio casmeneo. Tuttavia, come evidenziato dall’amministrazione comunale, persistono situazioni di degrado legate all’abbandono illecito di rifiuti.

Secondo quanto riferito dall’assessore Alfano, in alcune zone continuano a comparire discariche abusive anche dove sono installate telecamere di sorveglianza, come proprio nel quartiere di Cava Grazia.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti costringe l’amministrazione a intervenire con operazioni straordinarie di pulizia per ripristinare condizioni adeguate di igiene e decoro urbano.

L’appello del Comune ai cittadini

L’assessore ha rivolto un appello alla collaborazione della cittadinanza affinché si possa mantenere la città pulita e ridurre episodi di inciviltà che danneggiano l’ambiente e comportano costi aggiuntivi per la collettività.

Secondo Alfano, ogni sistema di videosorveglianza comporta infatti spese che inevitabilmente ricadono sui cittadini. Per questo motivo l’amministrazione punta soprattutto sulla responsabilità civica e sul rispetto delle regole.

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