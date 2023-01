4000 lavoratori ASU siciliani stabilizzati dopo 25 anni

Circa 4000 lavoratori ASU siciliani, ovvero coloro che si occupano di attività socialmente utili, hanno avuto il tanto sospirato aumento a 36 ore settimanali, a fronte delle 20 ore settimanali per una retribuzione di poco superiore alle 600 euro al mese senza contributi.

Un risultato che si è ottenuto grazie ad un emendamento alla legge di stabilità regionale approvata in commissione bilancio che prevede uno stanziamento da 14 milioni di euro.

LAVORATORI ASU STABILIZZATI DOPO QUASI 30 ANNI

L’obiettivo finale, per la politica, è quello di stabilizzare tutti i lavoratori che da 25 anni vivono nell’incertezza nonostante ricoprano un ruolo importante.

I lavoriatori Asu svolgono diverse manzioni socialmente utili: chi lavora negli enti locali, chi nel campo dei beni culturali, chi nei servizi essenziali del cittadino.

Ricordiamo che questa categoria di lavoratori percepirà uno stipendio dignitoso, dopo che per quasi 30 anni hanno ricevuto una indennità mensile di appena 600 euro. Tutta la politica, in modo trasversale, plaudono per questo importante risultato.