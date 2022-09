369 migranti soccorsi in mare, 230 arrivano a Pozzallo

Un barcone con 369 migranti a bordo è stato soccorso nella notte a 38 miglia a sud-est delle coste Siracusane da unità navali della guardia costiera e di Frontex.



Le persone salvate sono state portate in porti diversi: 230 a Pozzallo, con nave De Grazia della Guardia costiera, 77 a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) con la motovedetta Cp 304, e 62 a Catania con nave Rio Arlanza di Frontex.



Le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania, sono state molto complesse per le avverse condizioni meteo. Per fare fronte al mare forza 4-5, sono state fatte intervenire in appoggio anche tre navi mercantili che hanno fatto da ‘muro’ per attenuare la violenza delle onde.

