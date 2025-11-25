25 novembre, i Carabinieri illuminano Ragusa: un messaggio forte contro la violenza di genere

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, la Compagnia di Modica, la Tenenza di Scicli e la Stazione di Ragusa Ibla si tingono di arancione. Le facciate delle sedi dell’Arma verranno illuminate con il colore simbolo di un futuro libero dalla violenza di genere, aderendo alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia da Soroptimist International.

L’iniziativa vuole puntare i riflettori su un fenomeno che continua a richiedere attenzione, prevenzione e supporto alle vittime. L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio ruolo in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, confermando un impegno costante contro ogni forma di abuso, fisico o psicologico.

Le sedi di Modica, Scicli e Ragusa Ibla ospitano inoltre le cosiddette “stanze tutte per sé”, ambienti riservati progettati per garantire l’ascolto protetto delle donne che subiscono violenza. Spazi accoglienti, pensati per offrire alle vittime un luogo sicuro dove potersi esprimere con serenità, tutelate da personale formato e specializzato.

L’Arma rivolge un appello diretto a tutte le donne che vivono situazioni di disagio o pericolo, sia nell’ambito familiare o affettivo, sia in quello lavorativo: “Avvicinatevi alla Stazione Carabinieri, troverete qualcuno pronto ad ascoltarvi e ad accompagnarvi”. Un invito chiaro, che vuole abbattere paure, silenzi e resistenze, offrendo un punto di riferimento affidabile e discreto sul territorio.

Con questa iniziativa simbolica, i Carabinieri di Ragusa scelgono di illuminare non solo le proprie sedi, ma soprattutto la consapevolezza collettiva: la lotta alla violenza sulle donne è un percorso che richiede impegno quotidiano, presenza e fiducia.

© Riproduzione riservata