Zootecnia: presenze record per la FAM Ragusa che celebra i migliori capi di bestiame e i loro allevatori

Migliaia e migliaia di visitatori per l’ultima giornata della FAM. La Fiera Agroalimentare Mediterranea, giunta alla 48esima edizione, ha vissuto una domenica di sole e di allegria, dando il via al mese di ottobre nella maniera migliore. La fiera, tra l’altro, si è riscoperta più forte anche delle avversità atmosferiche. Grazie al supporto degli operatori della Protezione Civile e degli agenti della Polizia Municipale, l’area attrezzata è stata resa fruibile in tempi rapidi nonostante l’acquazzone abbattutosi sul sito sabato sera, dando prova di una speciale capacità di resilienza che è stato il marchio di fabbrica della FAM in questi ultimi anni segnati dalla pandemia.

Oggi ultima giornata di eventi: tutto il programma, dunque, è stato rispettato come previsto dagli organizzatori. A cominciare dalle competizioni che hanno messo in mostra la bellezza e le qualità delle razze bovine locali tra cui Modicana, Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Charolaise e Limousine. Questa mattina, in particolare, la sfilata e la premiazione dei vincitori dei concorsi che si sono svolti nei giorni precedenti, con i campioni e le campionesse delle razze bovine, equine ed asinine che hanno partecipato alle competizioni e con la lettura delle menzioni speciali. Per la razza Modicana, il campione assoluto tori e la campionessa assoluta vacche arrivano dall’azienda agricola Bocchieri, campionessa assoluta manze dall’azienda Mezzasalma; per la Pezzata rossa italiana, campionessa assoluta vacche azienda Antoci, campionessa assoluta manze azienda Pisana.

Per la Bruna italiana, campionessa assoluta Vacche e campionessa assoluta Manze azienda Antoci, per la razza Frisona, campionessa assoluta vacche e campionessa assoluta manze azienda Leggio. Per il miglior formaggio Ragusano dop, premiata l’azienda Massari. Con riferimento alla razza Charolaise, campione Junior per l’azienda Antoci, campione Senior per l’azienda Buffa, campionessa Junior per l’azienda Inì e campionessa Senior e anche campionessa assoluta mostra ancora per l’azienda Antoci. Ad aggiudicarsi il premio come miglior allevamento l’azienda Blandino. Per la razza Limousine, campione Junior azienda Tumino, campione Senior e campionessa Junior e anche campionessa assoluta mostra azienda Buttaccio di Enna, campionessa Senior azienda Michelica. Alla Buttaccio anche il premio come miglior allevamento. Con riferimento agli equini, per quanto riguarda la produzione ordinaria cavalli indigeni, premio alla Riccobene di Enna per la fattrice da 3 a 7 anni, alla Guastella per la fattrice da 7 anni e oltre, alla Di Falco di Carlentini per le puledre femmine nate nel 2021 e alla Caruso per le puledre femmine nate nel 2022.

Per quanto concerne il San Fratellano, all’azienda Guastella il premio per lo stallone da 3 a 7 anni e alla San Giovanni per la fattrice oltre i 7 anni. Inoltre, con riferimento all’asino ragusano, premio all’azienda Dimartino per le puledre nate nel 2021, mentre tutti gli altri premi della categoria sono stati appannaggio dell’azienda Leggio: vale a dire, puledre nate nel 2022, puledri nel 2021 e nel 2022, fattrici da 3 a 7 anni, fattrici di 7 anni e oltre, stalloni approvati alla monta. La FAM, promossa e organizzata anche quest’anno dal Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa, sostenuta dalla Camera di Commercio del Sud Est e dal Comune di Ragusa, dalla Regione, con gli Assessorati all’Agricoltura e alle Attività Produttive, dal Libero Consorzio Comunale, dalla Bapr e da vari sponsor privati, con main sponsor Iabichella, Spadola, Ragusa Latte, Progetto Natura, Colacem, ha vissuto momenti intensi in mattinata con concorsi, gare, spettacoli, grande spazio alla meccanizzazione ma anche attenzione per le sezioni dedicate all’utensileria, al florovivaismo e tanto altro. I visitatori, tra l’altro, hanno avuto modo di ammirare le meravigliose carrozze d’epoca che hanno sfilato all’interno del ring nel contesto degli spettacoli equestri promossi da Maria Purità.

Sono state omaggiate, nel corso delle varie premiazioni di questa mattina, le vacche da latte, sempre più protagoniste del modo agroalimentare siciliano, accanto alle razze da carne. Inoltre, il primo ring zootecnia ha accolto la premiazione dei vincitori nella gara di conduzione Juniores e Senior, con i complimenti sono andati a tutti i partecipanti al concorso alla presenza delle rappresentanze istituzionali del territorio. Alcuni bambini hanno condotto i migliori capi di bestiame all’interno dei ring, un chiaro segnale di speranza sulle nuove generazioni e sul futuro dei comparti zootecnico e agricolo celebrati nella tre giorni della FAM.