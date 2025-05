Zig-zag tra le auto e poi lo schianto: fermato 67enne ubriaco alla guida

Procedeva a zig-zag per le vie della città, attirando l’attenzione e la preoccupazione degli altri automobilisti. Alla fine, ha centrato alcune auto parcheggiate prima di essere fermato dalla Polizia Locale in Via Nazionale. Protagonista dell’episodio, un uomo di 67 anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza e colto in flagrante in una serie di gravi violazioni al Codice della Strada.

Allertati da diverse segnalazioni, gli agenti hanno intercettato il conducente visibilmente alterato alla guida di una Fiat Punto. Il comportamento incerto del veicolo e lo stato confusionale dell’uomo non hanno lasciato dubbi: era necessario procedere a controlli immediati.

Tasso alcolemico da record

Accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, il 67enne è risultato gravemente ubriaco, con un tasso alcolemico shock: 3,59 g/L al primo test, 2,4 g/L al secondo. Valori ben oltre i limiti di legge (0,5 g/L), che configurano lo stato di ebbrezza più grave previsto dalla normativa.

Ma i problemi non finiscono qui. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo non era revisionato, l’assicurazione risultava scaduta e la patente di guida era priva di validità dal 2017. Per l’uomo è scattata dunque la denuncia penale, oltre a pesanti sanzioni amministrative. L’auto è stata sequestrata e la patente ritirata.

