“Welcome Ramadan”, i musulmani di Vittoria in festa per l’inizio del mese sacro: una passeggiata culturale nel centro storico

“Welcome Ramadan”. I musulmani di Vittoria in festa per l’inizio del Ramadan, il mese sacro dei musulmani, tempo di digiuno , devozione, riflessione e celebrazione della misericordia e dell’amore di Allah.

La cooperativa “Semi Diversi”, la cooperativa dei musulmani vittoriesi ha organizzato una passeggiata culturale per abbracciare il Ramadan e favorire l’integrazione. I musulmani vittoriesi si preparano al Ramadan e vogliono condividerne il significato e le radici profonde, anche con chi appartiene a una fede diversa. L’appuntamento è per il 13 febbraio alle 17,30 in piazza Enriquez, nel centro storico di Vittoria.

La passeggiata si dipanerà verso altri luoghi simbolo del centro storico percorrendo via Cavour, piazza Ricca e via Bixio per ritornare poi in piazza Enriquez. Collabora all’iniziativa anche “Granaio culturale, la cooperativa sociale Iride e l’Auser di Vittoria.

“Welcome Ramadan è un ponte di dialogo – spiegano gli organizzatori – l’obiettivo è promuovere l’integrazione interculturale attraverso la condivisione”.

I partecipanti riceveranno nastri colorati e opuscoli informativi: si alterneranno momenti di meditazione con musica tradizionale araba, letture ci poesie e racconti della tradizione islamica.

“Abbiamo lavorato a questa iniziativa con l’obiettivo dui superare i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca – spiega la presidente di “Semi Diversi”, Messaouda Baazaoui – perché la conoscenza è il primo passo verso una convivenza armoniosa e inclusiva. Invitiamo tutti i vittoriesi a partecipare”.

All’arrivo in piazza Enriquez ci sarà un momento di festa: un cerchio di musica collettiva, il lancio di palloncini e una sfilata in costumi tradizionali arabi. La manifestazione si concluderà alle 19 con il “saluto della fratellanza” e la distribuzione di datteri e dolci tipici, gesti simbolici di augurio e condivisione.

Il Ramadan avrà inizio per i musulmani il 17 febbraio. La data potrebbe variare in base all’avvistamento lunare. Si concluderà il 19 marzo.

