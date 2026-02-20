Volley Modica sfida la JV Gioia del Colle: al PalaRizza arriva la terza forza del girone

Modica si prepara a un pomeriggio di grande volley. Domenica alle ore 18, al PalaRizza, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano affronteranno la JV Gioia del Colle nella gara valida per la sedicesima giornata del girone Blu di Serie A3. Un test ad alta intensità che alza ulteriormente l’asticella dopo le convincenti vittorie contro Lecce e Sabaudia.

La squadra capitanata da Stefano Chillemi – che festeggia oggi il compleanno – vuole continuare il momento positivo e regalare un’altra gioia al proprio pubblico.

Banco di prova contro una “corazzata”

La formazione barese, attualmente terza forza del girone alle spalle di Reggio Calabria e Castellana, arriva a Modica dopo aver trovato continuità e ritmo, cancellando un avvio di stagione altalenante.

Per i modicani sarà un esame di maturità contro una squadra costruita per il salto di categoria. All’andata i biancoazzurri disputarono una prova opaca: domenica, davanti ai propri tifosi, l’obiettivo è il riscatto.

Benassi: “La battuta sarà fondamentale”

Il vice allenatore Manuel Benassi non nasconde l’entusiasmo dopo le ultime uscite:

«Arriviamo da due bellissime prestazioni contro Lecce e Sabaudia. Soprattutto contro Sabaudia abbiamo espresso una pallavolo di alto livello. Gioia del Colle è una squadra completa, ma possiamo sfruttare il fattore campo. La battuta sarà un fondamentale chiave: se battiamo come sappiamo, possiamo metterli in difficoltà».

Morale alto, dunque, ma anche consapevolezza delle difficoltà di un match che richiederà concentrazione e continuità.

Garofolo, l’ex che vuole lasciare il segno

Tra i protagonisti attesi c’è Fabrizio Garofolo, ex di turno dopo l’esperienza della scorsa stagione proprio a Gioia del Colle.

«Le vittorie contro Lecce e Sabaudia ci hanno dato fiducia. Affronteremo Gioia con il coltello tra i denti. Sarà una partita dura, ma vogliamo giocarci le nostre chance. Mi farà piacere rivedere i miei ex compagni, ma darò il massimo per l’Avimec Modica».

Atteso anche un buon seguito di tifosi ospiti, ma la società biancoazzurra chiama a raccolta il proprio pubblico per trasformare il PalaRizza in un fortino.

Fischio d’inizio alle 18

La sfida tra Avimec Modica e JV Gioia del Colle, valida per la 16ª giornata del girone Blu di Serie A3, sarà diretta dagli arbitri Fabio Paris di Frosinone e Simone Magnino di Perugia. Primo servizio fissato per le ore 18.

Modica è pronta a vivere un’altra domenica di grande volley.

© Riproduzione riservata