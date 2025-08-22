Volley Modica, rinnovata la guida societaria: Vanni Iacono nuovo presidente

Cambio al vertice per l’Avimecc Volley Modica, che ieri sera, al termine dell’assemblea dei soci, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

La presidenza passa a Vanni Iacono, figura di riferimento già molto vicina all’ambiente sportivo modicano. A ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà Taddeo Grillo, mentre Luca Leocata è stato nominato Direttore Generale.

Una nuova squadra dirigenziale che rappresenta la volontà del club biancoazzurro di continuare il proprio percorso di crescita, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. Negli ultimi anni, infatti, la società modicana si è affermata come una delle realtà più solide del volley regionale e nazionale, conquistando risultati importanti e consolidando la propria presenza nel panorama della pallavolo italiana.

Nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente il nuovo organigramma societario, con tutte le figure che affiancheranno la dirigenza nel lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo.

