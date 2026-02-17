Volley Modica pronta alla sfida con JV Gioia del Colle: al PalaRizza arriva la “corazzata” pugliese

Dopo la convincente vittoria casalinga contro Sabaudia e il giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano, l’Avimec Modica è tornata in palestra per preparare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche. Domenica alle 18, infatti, il parquet del PalaRizza ospiterà la sfida contro la forte JV Gioia del Colle, una delle squadre più attrezzate del campionato.

Modica vuole allungare la striscia positiva

La formazione biancoazzurra arriva all’appuntamento in un momento positivo della stagione. I successi ottenuti contro Volley Lecce e Volley Sabaudia hanno restituito fiducia al gruppo, capace di reagire con determinazione alle difficoltà delle ultime settimane, segnate dall’assenza di alcuni elementi del sestetto titolare.

Le rotazioni e il contributo degli atleti chiamati in causa hanno permesso alla squadra di mantenere equilibrio e competitività, dimostrando la solidità del collettivo guidato da Distefano. L’obiettivo adesso è continuare a lavorare con la stessa intensità per provare a prolungare la serie di risultati utili.

Arriva una delle squadre più forti del campionato

Al “PalaRizza” arriverà però un avversario di assoluto valore. Dopo un avvio di stagione complicato, la formazione pugliese ha trovato continuità e risultati, risalendo la classifica fino al terzo posto. Un piazzamento che, considerando il potenziale del roster, sta persino stretto alla compagine barese, indicata da molti come una delle principali candidate al salto di categoria.

Per i modicani sarà una sfida impegnativa, ma anche un banco di prova importante per misurare ambizioni e crescita del gruppo. Barretta e compagni sono consapevoli della difficoltà del match, ma scenderanno in campo senza pressioni, determinati a giocarsi le proprie carte contro una delle “corazzate” del torneo.

