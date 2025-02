Volley Modica: pausa strategica in vista del rush finale di regular season

Con il campionato di Serie A3 fermo per una settimana, l’Avimecc Modica approfitta della pausa per ricaricare le energie in vista di un finale di stagione cruciale. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, forti della qualificazione ai play-off ottenuta matematicamente con tre turni di anticipo, tornano oggi in palestra con l’obiettivo di recuperare la forma fisica e lavorare su qualche acciacco di troppo che ha limitato alcuni atleti nelle ultime partite.

La sconfitta subita sul campo di Castellana Grotte, dove la squadra ha avuto un avvio sottotono e non è riuscita a ribaltare le sorti del match, non preoccupa l’ambiente modicano. Al contrario, il gruppo è determinato a mantenere alta la concentrazione e l’attenzione per affrontare al meglio le sfide che li attendono.

Il big match contro la capolista Romeo Sorrento

Alla ripresa del campionato, il 2 marzo alle 16, i biancoazzurri ospiteranno al PalaRizza la capolista Romeo Sorrento, già certa del primo posto nel girone Blu. Sarà l’ultima gara casalinga della regular season, un’occasione importante per misurarsi contro una delle squadre più forti del torneo e mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei play-off.

Chiusura di regular season a Gioia del Colle

Dopo la sfida con Sorrento, l’Avimecc Modica concluderà la regular season in trasferta contro Gioia del Colle, attuale vice-capolista. Due avversarie di grande livello che rappresentano un banco di prova importante per i biancoazzurri, desiderosi di migliorare ulteriormente la loro posizione nella griglia degli spareggi promozione.

Mina vagante dei play-off

Consapevoli della forza del gruppo e delle difficoltà dei prossimi impegni, Chillemi e compagni sono pronti a giocarsi tutte le carte a disposizione. L’obiettivo è confermarsi come una delle squadre più imprevedibili e pericolose del torneo, capaci di mettere in difficoltà chiunque nei momenti decisivi.

Con la giusta preparazione fisica e mentale durante questa pausa, l’Avimecc Modica punta a essere una mina vagante nella fase finale del campionato, pronta a regalare altre soddisfazioni ai propri tifosi e a continuare a sognare in grande nella Serie A3.

© Riproduzione riservata