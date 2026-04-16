Motyka Modica protagonista a Pomigliano d’Arco: pioggia di podi e qualificazioni verso la fase nazionale

Prestazioni di alto livello, numerosi podi e tante qualificazioni alla fase nazionale. È il bilancio più che positivo della Motyka Modica, protagonista al Campionato Interregionale di Aerobica Gold, Silver ed Eccellenze andato in scena a Pomigliano d’Arco.

La squadra modicana ha confermato crescita tecnica e solidità, grazie al lavoro svolto quotidianamente insieme all’istruttrice Mariastella Vittorio, raccogliendo risultati importanti in tutte le categorie.

Argento nell’Aerostep e doppio podio di squadra

Nel campionato di Aerostep, categoria Junior A, arriva un brillante secondo posto per il gruppo composto da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica.

Risultato replicato anche nella prova a squadre del Campionato Gold, dove la Motyka Modica conquista ancora il secondo gradino del podio, confermando la competitività del collettivo Junior A.

Ottime prestazioni anche nelle gare individuali

Nel Silver Eccellenze individuale, categoria Junior A, spiccano le prove di Emily Modica (5ª), Sophie Barone (12ª) e Asia Frasca (19ª). Nella coppia conforme Allieve, buon piazzamento per Karol Pellegrino e Sarah Polino, che chiudono al nono posto.

Nel trio Junior A, ancora un ottimo quinto posto per Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica.

Nel Gold individuale categoria Allievi, piazza d’onore per Serena Vicari, mentre tra Junior B si distinguono Giulia Cappello e Samuele Iemmolo: insieme conquistano il primo posto nella coppia, con Iemmolo che sale anche sul gradino più alto nel maschile individuale. Cappello chiude inoltre decima nella sua categoria.

Un movimento in crescita tra sacrifici e orgoglio

A sottolineare il valore del percorso è il commento della dirigenza, che evidenzia le difficoltà logistiche ed economiche delle trasferte per le realtà siciliane, ma anche la grande determinazione del gruppo.

“È stato un campionato ricco di emozioni e soddisfazioni – spiegano dalla società –. Le nostre ginnaste sono state seguite con dedizione dall’istruttrice Mariastella Vittorio, a cui va il nostro ringraziamento. Nonostante le difficoltà, i risultati sono arrivati e siamo fieri del percorso fatto”.

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