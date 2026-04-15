Dalla Sicilia alle selezioni nazionali: la grande impresa dei giovani velisti iblei

Un mese da protagonisti assoluti per i giovani velisti del Circolo Velico Kaucana, che si confermano tra le realtà più solide del panorama giovanile nazionale. Gli atleti della classe Optimist hanno brillato in due appuntamenti chiave del calendario, tra la selezione interzonale di Crotone e la terza tappa del Trofeo del Comitato a Siracusa, raccogliendo risultati di grande prestigio e consolidando il percorso verso le competizioni internazionali.

Nel fine settimana della selezione interzonale disputata a Crotone, che ha coinvolto equipaggi provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, i giovani timonieri del Circolo Velico Kaucana hanno ottenuto piazzamenti di assoluto rilievo. Alessandro Battaglia ha conquistato un eccellente terzo posto, mentre Paolo Tabacco ha chiuso in decima posizione, entrando entrambi nella top ten della manifestazione.

Risultati che valgono doppio: grazie a queste prestazioni, i due giovani atleti hanno ottenuto l’accesso alle selezioni nazionali, pass decisivo per la formazione della squadra italiana che rappresenterà il Paese ai prossimi campionati europei e mondiali della classe Optimist.

Prestazioni di alto livello confermate anche a Siracusa, dove la Lega Navale Italiana ha ospitato la terza tappa del Trofeo del Comitato, valida anche come selezione per Coppa del Presidente, Coppa Primavela e Coppa Cadetti. Condizioni meteo complesse hanno reso la competizione particolarmente tecnica: una sola prova nella prima giornata a causa del vento leggero e del moto ondoso, seguita da tre prove nella seconda giornata con brezza più stabile.

Nella Divisione A, il Circolo Velico Kaucana ha dominato la scena con una doppietta sul podio: primo posto per Battaglia e terzo per Tabacco. Un risultato che conferma la crescita costante del gruppo e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico.

Il presidente del Circolo Velico Kaucana, Nunzio Micieli, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Marzo è stato un mese intenso e ricco di conferme. Battaglia e Tabacco hanno dimostrato maturità, determinazione e un livello tecnico molto alto, distinguendosi in entrambe le competizioni. L’accesso alle selezioni nazionali è motivo di orgoglio per tutto il circolo”.

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