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A Modica prende forma il futuro della pallavolo: al via il progetto Giovani Talenti
15 Apr 2026 11:52
Il progetto “Giovani Talenti” diventa ufficialmente realtà e punta a rivoluzionare il panorama della pallavolo giovanile in Sicilia. Un’iniziativa ambiziosa che mira a creare un polo di eccellenza sportiva dedicato alla pallavolo maschile, con l’obiettivo di valorizzare i giovani atleti e offrire loro un percorso tecnico e formativo di alto livello direttamente nell’Isola.
Il progetto nasce per rispondere a una problematica storica: la necessità per molti giovani talenti di lasciare la Sicilia per poter competere ad alti livelli nel Nord Italia. “Giovani Talenti” vuole invertire questa tendenza, offrendo strutture, competenze e opportunità direttamente sul territorio, evitando la cosiddetta “emigrazione sportiva”.
L’iniziativa coinvolge numerose società sportive isolane e prevede la creazione di squadre giovanili strutturate e coordinate, con programmi di allenamento avanzati e percorsi di crescita dedicati.
La presentazione ufficiale si terrà lunedì 20 aprile alle ore 17:30 presso l’Auditorium “Pietro Floridia” in Piazza Matteotti a Modica.
All’evento saranno presenti i vertici del progetto e gli ideatori dell’iniziativa, che illustreranno nel dettaglio il modello organizzativo e il percorso di sviluppo previsto per gli atleti coinvolti.
Nei prossimi mesi, il progetto “Giovani Talenti” si candida a diventare un punto di riferimento per la pallavolo giovanile siciliana, con l’obiettivo di elevare il livello tecnico e competitivo del movimento sportivo regionale e creare nuove opportunità per i giovani atleti.
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