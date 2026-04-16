“Manca solo Mozart”, al Teatro Vittoria Colonna lo spettacolo dedicato al negozio di musica del 1920 al Vomero

Martedì 21 aprile al Teatro Vittoria Colonna andrà in scena “Manca solo Mozart”, con Marco Simeoli, scritto e diretto da Antonio Grosso. Lo spettacolo, tratto da una storia vera, nasce da un’idea legata alla memoria familiare: nel quartiere del Vomero, a Napoli, nei pressi del Conservatorio di San Pietro a Majella, si trovava il celebre negozio di musica fondato nel 1920 dal nonno di Simeoli. Quel luogo fu frequentato da grandi musicisti da Stravinsky a Riccardo Muti, da Sergio Bruni a Renato Carosone, da Totò a Pino Daniele. Tutti sono passati da lì… tutti o quasi. Da qui il titolo: “Manca solo Mozart”.

Lo spettacolo si muove tra racconto autobiografico e affresco collettivo. Ha debuttato al Cometa Off di Roma nel 2019, alla presenza di Gigi Proietti, e la tournèe è proseguita attraverso varie città italiane, con un buon successo di pubblico e di critica, fino ad approdare a Vittoria, inserito nella stagione di prosa, diretta da Tiziana Bellassai.

Sempre al Vittoria Colonna è andato in scena lo spettacolo “Archimede: La solitudine di un genio”. L’opera della compagnia Godot, firmata da Costanza DiQuattro, con musiche di Mario Incudine e la regia di Alessio Pizzech, racconta una storia ambientata nella Siracusa del 212 avanti Cristo, durante l’assedio romano. Protagonista è il grande matematico che fu artefice e inventore di alcuni strumenti di difesa a Siracusa.

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