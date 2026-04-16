L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni […]
“Manca solo Mozart”, al Teatro Vittoria Colonna lo spettacolo dedicato al negozio di musica del 1920 al Vomero
16 Apr 2026 15:42
Martedì 21 aprile al Teatro Vittoria Colonna andrà in scena “Manca solo Mozart”, con Marco Simeoli, scritto e diretto da Antonio Grosso. Lo spettacolo, tratto da una storia vera, nasce da un’idea legata alla memoria familiare: nel quartiere del Vomero, a Napoli, nei pressi del Conservatorio di San Pietro a Majella, si trovava il celebre negozio di musica fondato nel 1920 dal nonno di Simeoli. Quel luogo fu frequentato da grandi musicisti da Stravinsky a Riccardo Muti, da Sergio Bruni a Renato Carosone, da Totò a Pino Daniele. Tutti sono passati da lì… tutti o quasi. Da qui il titolo: “Manca solo Mozart”.
Lo spettacolo si muove tra racconto autobiografico e affresco collettivo. Ha debuttato al Cometa Off di Roma nel 2019, alla presenza di Gigi Proietti, e la tournèe è proseguita attraverso varie città italiane, con un buon successo di pubblico e di critica, fino ad approdare a Vittoria, inserito nella stagione di prosa, diretta da Tiziana Bellassai.
Sempre al Vittoria Colonna è andato in scena lo spettacolo “Archimede: La solitudine di un genio”. L’opera della compagnia Godot, firmata da Costanza DiQuattro, con musiche di Mario Incudine e la regia di Alessio Pizzech, racconta una storia ambientata nella Siracusa del 212 avanti Cristo, durante l’assedio romano. Protagonista è il grande matematico che fu artefice e inventore di alcuni strumenti di difesa a Siracusa.
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